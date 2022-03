NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Da der Textilhändler seine Aktivitäten in Russland vorerst einstelle, dürften die Markterwartungen nun die potenziellen Gewinneinbußen berücksichtigen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegfallende Gewinne plus Belastungen aus Fixkosten zusammengenommen, dürften die Prognosen um etwa zehn bis elf Prozent sinken./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2022 / 16:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.