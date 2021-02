NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ING nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Sowohl das Vorsteuerergebnis der Bank als auch die angekündigte Quartalsdividende lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem wollten die Niederländer den Anteilseignern noch mehr zukommen lassen, sobald die Restriktionen der Europäischen Zentralbank (EZB) für Gewinnausschüttungen der Banken aufgehoben würden. Die ING-Aktie bleibe ein "Top Pick"./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 07:21 / GMT

