NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,80 Euro belassen. Bei den italienischen Banken dürften die Margen zwar trotz der gesamtwirtschaftlichen Erholung längerfristig weiter erodieren, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Seksorstudie. Ein Grund dafür sei, dass die Überschussliquidität am Markt den Wettbewerbsdruck in der Branche erhöhe. Das Finanzinstitut Intesa Sanpaolo habe jedoch seine Bilanz mittlerweile bedeutend gestärkt./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 22:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 00:15 / BST

