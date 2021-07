NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach der Vorlage eines Zwischenberichts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9053 Pence belassen. Mit Blick auf die Bestellzahlen habe der Essenslieferdienst wie erwartet erneut stark abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das für 2021 in Aussicht gestellte Investitionsvolumen sei zwar höher als gedacht, dürfte 2021 aber auch seinen Höhepunkt erreicht haben./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 07:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 07:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.