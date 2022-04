NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering nach Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 670 Euro belassen. Das 21-prozentige Wachstum aus eigener Kraft entspreche weitgehend ihren Erwartungen, liege aber deutlich über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschenderweise habe die Marke Gucci, auf die die Anleger vor allem schauten, klar enttäuscht, wogegen sich die anderen Bereiche sehr stark entwickelt hätten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 00:15 / BST

