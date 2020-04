NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach dem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Während der Luxuskonzern sich im Vergleich zu seinem breiter aufgestellten Konkurrenten LVMH beim organischen Wachstum leicht besser geschlagen habe, sei vor allem die stark rückläufige Entwicklung bei der Marke Gucci frappierend, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin kürzte ihre Schätzungen für den Konzern./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 00:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 01:14 / BST

