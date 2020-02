NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der Luxusgüterhersteller habe sehr starke Zahlen präsentiert, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Mit einem Umsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und einer operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) von mehr als 30 Prozent habe Kering Meilensteine erreicht. Die Wachstumsdynamik sei so gut wie bei keinem anderen Wettbewerber. Vorerst könnte allerdings das Coronavirus belasten./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 07:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.