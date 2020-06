NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz des Luxusgüterkonzerns dürfte um ein Drittel geschwunden sein, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) werde voraussichtlich sogar um fast zwei Drittel einbrechen. Längerfristig seien die Aktien aber werthaltig, nicht zuletzt dank der Marke Gucci./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / 12:15 / BST

