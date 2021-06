NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion vor den am 29. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte von einer zyklischen Erholung profitiert haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollte der Auftragsbestand im Segment mit der Lagerlogistik (Supply Chain Solutions SCS) stark gewesen sein. In der zweiten Jahreshälfte dürften dann allerdings die steigenden Rohstoffpreise zunehmend spürbar werden und auf die Margen drücken./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 20:22 / BST

