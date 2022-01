NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Akash Gupta sieht in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick bei dem Hersteller von Lagertechnik Abwärtsrisiken für die kurzfristigen Erwartungen. Er verwies dabei auf zuletzt pessimistischere Äußerungen des Managements zur Komponenten-Knappheit. Er kürzte seine Margen- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2021 und 2022./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT

