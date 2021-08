NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Aufträge hätten die Konsensschätzung um fünf Prozent übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Freitag. Einige Kunden aus der Nutzfahrzeugbranche dürften Bestellungen vorgezogen haben, um einem knapperen Angebot zu entgehen. Das Bestellniveau in diesem Segment dürfte jedoch den Höhepunkt erreicht haben und sei in der Zukunft nicht aufrecht zu erhalten./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 06:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 06:46 / BST

