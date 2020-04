NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2019 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Akash Gupta zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überrascht davon, dass der Bremsenhersteller nun für das laufende Jahr für beide Geschäftsbereiche einen Umsatz- und Gewinnrückgang erwarte. Möglicherweise zeige dies aber, dass das Management konservativ an die Lage herangehe. Denn das Eisenbahngeschäft sei schließlich wegen des hohen Auftragsbestands bei den Kunden weniger zyklisch./tav/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 21:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 21:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.