NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach einem Führungswechsel bei dem Kosmetikkonzern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Bestellung von Nicolas Hieronimus zum Nachfolger von Konzernchef Jean-Paul Agon sei schon weithin erwartet worden, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wahl des bisherigen zweiten Manns hinter Agon verspreche Kontinuität. In der Branche bleibe L'Oreal einer ihrer bevorzugten Titel./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 15:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 15:25 / BST

