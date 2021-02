NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Nach dem besser als erwarteten Schlussquartal 2020 hebe sie ihre bereinigte Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) für 2021 um ein Prozent an und sehe für die Zukunft bessere Bedingungen für ein prozentual zweistelliges Gewinnwachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2021 / 14:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 01:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.