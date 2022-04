NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Overweight" belassen. Vor Beginn der Quartalsberichtssaison erlaubten die Marktdaten für Tequila, Scotch und irischen Whisky einen positiven Ausblick auf die europäischen Spirituosenhersteller, schrieb Analyst Fintan Ryan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Präferenz gelte Pernod Ricard, Diageo und Campari. Der Luxusgüterkonzern LVMH habe derweil für seine Wein-und Spirituosensparte zuletzt über etwas schwächere Geschäfte berichtet, ergänzte seine für die LVMH-Aktie zuständige Kollegin Chiara Battistini./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 00:15 / BST

