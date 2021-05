NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach neuen Studiendaten zur Behandlung von Multipler Sklerose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Das Mittel Mavenclad von Merck dürfte demnach in den kommenden Jahren verstärkt verschrieben werden gegen die schubförmige remittierende Multiple Sklerose, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das noch nicht zugelassene Evobrutinib von Merck rechnet er mit einem Umsatzpotenzial von bis zu einer Milliarde Euro im Jahr 2035./bek/ck

