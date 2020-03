NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal des Biotech-Unternehmens sei weitestgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Umsatzausblick sowie die Annahmen zu den Forschungsaufwendungen 2020 seien wie erwartet. Allerdings lägen die Projektionen für die Vertriebskosten höher als gedacht - dies könnte am Markt zunächst mit Enttäuschung aufgenommen werden, sollte aber angesichts des vielversprechenden Produktanlaufs des Krebsmittels Tafasitamab schnell wieder abgeschüttelt werden./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 22:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 00:15 / GMT

