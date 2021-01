NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Nach einer im Vergleich zum Gesamtmarkt eher tristen Entwicklung von Versicherer-Aktien im Jahr 2020 sei der Bewertungsabschlag der Branche zum gesamten Aktienmarkt phasenweise so hoch wie nie gewesen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für 2021 seien die Perspektiven aber besser. So hätten die Versicherer weiterhin robuste Bilanzen und die Aussichten für die Ausschüttungen an die Aktionäre blieben attraktiv. Zudem sei das regulatorische Umfeld zwar teils schwierig, aber handhabbar. Seine Favoriten im Sektor seien Ageas, Allianz, NN, Axa, Hannover Rück, MNG und Poste Italiane./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 00:15 / GMT

