NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Resultaten für das Schlussquartal, die ein widerstandsfähiges Jahr des Lebensmittelherstellers belegen dürften. Nestle sei weiterhin gut positioniert, sich umsatz- und ergebnisseitig besser als die Branche zu entwickeln./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 12:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.