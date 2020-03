NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie wegen der Coronavirus-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen seine Schätzungen für die meisten Unternehmen aus dem US-Internetsektor. Für Amazon und Netflix hob er sie indes leicht an. "Top Picks" sind Amazon und Facebook. Der Streamingkonzern Netflix profitiere derzeit davon, dass die Leute zu Hause blieben./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 04:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 04:16 / EDT

