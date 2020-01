NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth ist vom mehrjährigen Wachstumspotenzial der Streamingplattform überzeugt, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Der Experte rechnet nun längerfristig mit einem höheren Zuwachs bei der Zahl zahlender Abonnenten als bisher. Im vierten Quartal sollte das Unternehmen dank eines starken Filmangebots die angepeilten Abonnenten-Zahlen erreicht haben./tav/edh

