NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 605 US-Dollar belassen. Die Erwartungen der Anleger an das erste Halbjahr des Streamin-Konzerns seien richtigerweise gedämpft, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ausgewertete App-Daten deuteten zwar auf vier Millionen neue Abonnenten hin, diese Zahl sei aber noch nicht um den Rückzug aus Russland bereinigt. Im zweiten Quartal werde es im besten Fall nur noch ein leichtes Kundenwachstum geben./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 02:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.