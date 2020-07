NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis vor den am 21. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Analyst Richard Vosser liegt laut seiner am Freitag vorliegenden Studie nur moderat über der Konsensschätzung in Höhe von 1,36 US-Dollar für das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft des Pharmakonzerns. Zudem verwies Vosser darauf, dass die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) für das Gesamtjahr weiter am oberen Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne liege./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 16:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 16:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.