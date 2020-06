NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts des jüngsten Zukaufs auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Übernahme des auf Arzneimittelforschers Corvidia Therapeutics durch den dänischen Insulinspezialisten als strategisch vernünftig./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 16:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 16:41 / BST

