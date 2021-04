NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange SA nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomkonzerns seien auf allen Ebenen wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Spanien und im Heimatmarkt Frankreich hätten sich die Geschäfte einen Hauch schlechter als erwartet entwickelt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 07:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 07:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.