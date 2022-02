NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Orange SA nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten und mit dem Ausblick auf 2022 etwas positiv überrascht, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der starke Wachstumsausblick für den freien Barmittelzufluss (FCF) sei bestätigt worden./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.