NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller habe im ersten Geschäftshalbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr scheine das Margenpotenzial allerdings begrenzt. Pannuti senkte ihre Ergebnisschätzungen (EPS), da das stärkere operative Ergebniswachstum (Ebit) aus eigener Kraft durch negative Währungseinflüsse zunichte gemacht werden dürfte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.