NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach einer Pressemitteilung zum Rückruf für Atemtherapiegeräte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Auf den ersten Blick machten die erneuerten Aussagen einen relativ harmlosen Eindruck, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schließe aber aus den Details, dass der regulatorische Gegenwind noch größer wird. Der Tenor des Schreibens sei "ziemlich vernichtend", was die Fähigkeit betrifft, die Patienten angemessen über den Rückruf zu informieren./tih/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.