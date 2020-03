NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Wechseln im Top-Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,87 Euro belassen. Die Strategie des Medienkonzerns scheine weitgehend unverändert zu bleiben, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Möglichweise wolle der Konzern mit den Internethändlern der Tochter Nucom künftig mehr Wert heben./bek/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.