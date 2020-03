NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1425 Pence belassen. Auch wenn die Aktie des britischen Versicherers in den vergangenen fünf Jahren 40 Prozent schlechter als der Sektor gelaufen sei, berge sie derzeit nur wenig Potenzial für eine stärkere Erholung, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größte und noch längst nicht abgeschlossene "Baustelle" sei die in der Umstrukturierung befindliche US-Lebensversicherungstochter Jackson National./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 00:15 / GMT

