NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Puma SE vor den am 29. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte hart gewesen sein für den Sportartikelhersteller und den gesamten Sektor, was nicht überraschen sollte, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Währungsbereinigt dürften die Umsätze um 31 Prozent gesunken sein und zu einem operativen Verlust (Ebit) von 113 Millionen Euro geführt haben. Angesichts geringer Lagerbestände vor der Krise könnte der Zwischenstand zum aktuellen Geschäftsverlauf von Puma aber positiv ausfallen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 13:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 13:41 / BST

