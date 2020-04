NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Sie rechne mit einem starken ersten Quartal des Konsumgüterherstellers und bleibe positiv gestimmt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negative Folgen durch Covid-19 dürfte es nur wenige geben./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 00:15 / BST

