NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Autobauers habe etwas über seiner Prognose und der Markterwartung gelegen, wohingegen das operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht habe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Ergebnisse dennoch einmal mehr gezeigt, dass das Unternehmen in Zukunft aus eigener Anstrengung Verbesserungen herbeiführen kann./la/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 11:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 11:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.