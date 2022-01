NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach einer Konferenz zum Thema Kooperationen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Mit der Refokussierung auf das eigene Unternehmen in der Pandemiezeit hätten die Beteiligten Renault, Nissan und Mitsubishi auch eine Grundlage für eine bessere Zusammenarbeit gelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2024 geplante Elektroauto-Plattform CMF-BEV sei die wettbewerbsstärkste weltweit. Mit ihr dürften dann jährlich 250 000 Fahrzeuge der Marken Renault, Nissan und Alpin gefertigt werden./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 00:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 00:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.