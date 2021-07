NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der französische Autobauer dürfte den Tiefpunkt in puncto Gewinn- und Barmittelentwicklung markiert haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies schaffe die Voraussetzungen für eine schrittweise Erholung bezüglich Profitabilität und Mittelzufluss in den nächsten zwei Jahren./la/mis

