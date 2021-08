NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Autobauer habe im ersten Halbjahr stark abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das Jahr liege 58 Prozent über der Konsensprognose./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 00:15 / BST

