NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" belassen. Die bankeigenen Global-Equity-Strategen rieten aktuell zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen und hätten daher die Bewertung des Minensektors aus taktischen Gründen von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies passe zu seiner eigenen fundamentalen Beurteilung. BHP bleibe zugleich sein "Top Pick" in der Branche. Sowohl BHP als auch Rio Tinto dürften 2021 in Hinblick auf Ausschüttungen zugleich marktführend sein./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 07:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.