NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. In Kombination mit der angehobenen Prognose sei das ein kleiner Pluspunkt für die Aktie. Die neuen Ziele lägen indes bereits auf Höhe der Markterwartungen, weshalb diese kaum weiter steigen dürften./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.