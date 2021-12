NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Daten einer Phase II-Studie ließen hoffen, dass das Medikament Tigit auch in einer fortgeschrittenen Studie der Phase III bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs als Erstlinientherapie erfolgreich sein dürfte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/ag

