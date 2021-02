NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach detaillierten Daten aus vier Studien mit dem Augenmittel Faricimab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Die Daten bestätigten ein starkes klinisches Profil und dürften zu steigenden Konsensschätzungen für den Absatz des Pharmakonzerns mit dem Medikament führen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2021 / 20:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 00:15 / GMT

