NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie sagten die Analysten um Richard Vosser der Wirkstoffklasse der sogenannten oral eingenommenen selektiven Östrogenrezeptormodulatoren (SERM) im Einsatz bei Brustkrebs mögliche Spitzenumsätze von rund zehn Milliarden Dollar voraus. Es sei aber noch zu früh, einen Gewinner unter den in Studien befindlichen Mitteln von Sanofi, AstraZeneca und Roche zu bestimmen./tav/jha/

