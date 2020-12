NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche mit Blick auf beim Kongress der amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie vorgestellte Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Daten belegten, dass das Medikament Glofitamab in der Anwendung gegen zwei Arten von Blutkrebs bei einer höheren Dosierung möglicherweise besser wirke, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch für Mosunetuzumab habe es Daten gegeben, die die Wettbewerbsfähigkeit des Mittels belegten./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 01:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 01:01 / GMT

