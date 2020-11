NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce angesichts vielversprechender Studienergebnisse von Biontech und Pfizer bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff auf "Underweight" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Dies sei eindeutig ein gutes Zeichen für die Luftfahrtbranche, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis zum Masseneinsatz von Impfstoffen sei es aber noch ein weiter Weg. Starke Kursreaktionen auf die Meldungen deuteten darauf hin, dass Anleger bereits perspektivisch über die nächsten Monate hinaus blickten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.