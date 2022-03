NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den jüngsten EU-Plänen zur Energieversorgung. Er geht davon aus, dass hierdurch auch weiterhin auf erneuerbare Energien ausgerichtete Betreiber ohne Endkundengeschäft begünstigt werden. In dieser Gruppe favorisiert der Experte den deutschen Betreiber RWE sowie EDPR aus Portugal./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 23:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.