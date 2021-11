NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2022 einen höheren Nettoverlust als vom Markt erwartet in Aussicht gestellt./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 07:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.