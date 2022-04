NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Umsätze des Luftfahrt-Zulieferers und Triebwerksbauers hätten leicht über der Konsensschätzung gelegen und die Jahreszielen seien in einem schwierigen Marktumfeld bestätigt worden, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht sich daher in seiner positiven Einschätzung der Aktie bestätigt./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 06:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 06:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.