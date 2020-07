NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Saint-Gobain vor den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In diesem Jahr seien Prognosen besonders schwer, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoff- sowie der Bau-und Infrastrukturbranche. Die Umsatzentwicklung hänge stark von der geographischen Ausrichtung der Konzerne und den damit verbundenen virusbedingten Beschränkungen ab, während die Margen wegen unterschiedlicher Kostenmaßnahmen schwierig zu beurteilen seien. Sie sei aber deutlich optimistischer für den Baustoffsektor./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 20:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.