NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Telefonkonferenz zum Drittquartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die enttäuschenden mittelfristigen Ambitionen stünden mit dem schwachen Wirtschaftsumfeld in der Corona-Krise, der verstärkten Cloud-Akzeptanz und nötigen Investitionen in solche Cloud-Lösungen in Zusammenhang, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ergebnis davon sei ein vorerst nur stagnierender oder sogar zurückgehender operativer Gewinn./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 00:15 / GMT

