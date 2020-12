NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. 53 Prozent der Befragten ihrer Umfrage unter Investoren nach der gekappten Mittelfristprognose und dem Kursrückgang hätten angegeben, SAP habe die Gründe für die Prognosesenkung nicht gut erklärt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ebenso mehr als die Hälfte - 55 Prozent - der Investoren glaube aber, dass SAP die Ziele eines stagnierenden operativen Gewinns über die nächsten zwei bis drei Jahre schlagen könne./men/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 13:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.