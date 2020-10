NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach überraschend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Vor allem der starke freie Barmittelfluss (FCF) in Höhe von 333 Millionen Euro sei der Lichtblick innerhalb des Quartalsberichts gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe nur mit 250 Millionen Euro gerechnet. Das stütze nun seine Einschätzung, dass auch die Geschäftsentwicklung in der gesamten zweiten Jahreshälfte 2020 und darüber hinaus für einen starken FCF sorgen werde./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 18:12 / GMT

